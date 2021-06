Questo smartphone Xiaomi avrà una fotocamera da 200 megapixel (Di martedì 29 giugno 2021) Xiaomi fa sul serio da ormai qualche tempo, ma con il prossimo top di gamma l’azienda cinese è pronta a battere ogni record possibile e immaginabile. Snapdragon 888+ e fotocamera da addirittura 200MP. Xiaomi Mi 11 Ultra durante la presentazione di ieriQuando parliamo di Xiaomi spesso e volentieri parliamo di record, con numeri che vanno oltre ogni più fervida immaginazione da scheda tecnica. Questa volta il protagonista è un top di gamma dell’azienda cinese che, tra i primi al mondo, potrà vantare il chipset Qualcomm migliore del 2021 (e probabilmente del 2022). Lo Snapdragon 888+ sarà infatti montato, tra gli altri, su ... Leggi su computermagazine (Di martedì 29 giugno 2021)fa sul serio da ormai qualche tempo, ma con il prossimo top di gamma l’azienda cinese è pronta a battere ogni record possibile e immaginabile. Snapdragon 888+ eda addirittura 200MP.Mi 11 Ultra durante la presentazione di ieriQuando parliamo dispesso e volentieri parliamo di record, con numeri che vanno oltre ogni più fervida immaginazione da scheda tecnica. Questa volta il protagonista è un top di gamma dell’azienda cinese che, tra i primi al mondo, potrà vantare il chipset Qualcomm migliore del 2021 (e probabilmente del 2022). Lo Snapdragon 888+ sarà infatti montato, tra gli altri, su ...

Smartphone: al mondo sono 4 miliardi, uno ogni due persone Secondo una nuova ricerca di Strategy Analytics aggiornata a giugno 2021, circa metà dell'intera popolazione mondiale ha uno smartphone. Per raggiungere questo traguardo storico ci sono voluti 27 ...

Questo smartphone Xiaomi avrà una fotocamera da 200 megapixel Computer Magazine Samsung Exynos con GPU AMD, i primi benchmark promettono bene La GPU AMD Radeon nei SoC Samsung Exynos promette bene: qualche ora fa l'arcinoto leaker Ice Universe ha condiviso il punteggio totalizzato da un'unità sperimentale nel test Wild Life di 3D Mark. Il c ...

Certificato lo Smart Tag di Xiaomi: il lancio si fa più vicino Xiaomi pensa ad uno Smart Tag, secondo questo brevetto che ci mostra immagini e primi dettagli sulle caratteristiche del dispositivo.

