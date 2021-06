“Questa ero io quando ho pensato di finirla”: foto shock di Rosalinda Cannavò (Di martedì 29 giugno 2021) Rosalinda Cannavò si è raccontata a cuore aperto a Gabriele Parpiglia, mostrando delle foto schock di quando soffriva di anoressia. Rosalinda Cannavò è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. L’attrice ha fatto un percorso che non è passato decisamente inosservato, visto che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 giugno 2021)si è raccontata a cuore aperto a Gabriele Parpiglia, mostrando delleschock disoffriva di anoressia.è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. L’attrice ha fatto un percorso che non è passato decisamente inosservato, visto che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

sono_piena : Questa dei bambolotti è stata la puntata più esilarante in assoluto, ero piegata in due #LoveIslandItalia - L1ghtsUp_ : quanto ero innocente e stupida a pensare che questa persona fosse così tanto per me nonostante mi trattasse di Merda - guarant33d : @Erminio69642109 @Bremb9_8 @Prisco23934474 @marco9894 Io ero l'ultimo giapponese nella giungla con Stramaccioni che… - _tpwkiwii : ciao ero questa - gitokko : RT @Thelma02559007: Questa tizia/o dice che sono ignorante perché affermo che in natura per procreare ci vuole il maschio e la femminile! N… -