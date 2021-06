Quattordicesima in arrivo per 90mila pensionati bergamaschi (Di martedì 29 giugno 2021) Sono più di 90mila i pensionati bergamaschi che dal 1° luglio potranno beneficiare della tanto attesa Quattordicesima, purché in possesso di determinati requisiti. Ne hanno diritto quelli con più di 64 anni di età, titolari di un trattamento previdenziale che rispetti un limite di reddito complessivo non superiore ai 10.053,81 euro, oppure reddito personale complessivo personale annuo tra 10.053,81 euro e 13.405,08 euro lordi. L’importo della Quattordicesima per quelli che percepiscono un assegno fino a 1,5 volte il trattamento minimo, ovvero 515,58 euro per 13 mensilità, sarà di 437 euro se ex lavoratori ... Leggi su bergamonews (Di martedì 29 giugno 2021) Sono più diche dal 1° luglio potranno beneficiare della tanto attesa, purché in possesso di determinati requisiti. Ne hanno diritto quelli con più di 64 anni di età, titolari di un trattamento previdenziale che rispetti un limite di reddito complessivo non superiore ai 10.053,81 euro, oppure reddito personale complessivo personale annuo tra 10.053,81 euro e 13.405,08 euro lordi. L’importo dellaper quelli che percepiscono un assegno fino a 1,5 volte il trattamento minimo, ovvero 515,58 euro per 13 mensilità, sarà di 437 euro se ex lavoratori ...

ilgiornale : La #quattordicesima è riservata a chi è in #pensione ed ha almeno 64 anni, ad esclusione di alcune particolari cate… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Quattordicesima in arrivo per 10 milioni di italiani: un terzo andrà per le vacanze #economia #italia… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La quattordicesima, la mensilità in più in arrivo tra giugno e luglio per 7,5 milioni di italiani, potrebbe dare una spin… - tvbusiness24 : #Quattordicesima in arrivo, in totale sono 6,8 miliardi. Riceveranno la somma aggiuntiva 7,5 milioni di italiani?? - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La quattordicesima, la mensilità in più in arrivo tra giugno e luglio per 7,5 milioni di italiani, potrebbe dare una spin… -