Puglia, Emiliano vieta il lavoro sotto il sole dalle 12.30 alle 16 (Di martedì 29 giugno 2021) La decisione dopo la morte di un bracciante agricolo Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza con la quale si vieta «il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021». Nei giorni scorsi Camara Fantamadi, 27enne originario del Mali, è morto dopo aver lavorato per ore sotto il sole cocente e con un caldo asfissiante nelle campagne ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) La decisione dopo la morte di un bracciante agricolo Il presidente della RegioneMicheleha emanato un’ordinanza con la quale si«ilin condizioni di esposizione prolungata alore 12:30ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021». Nei giorni scorsi Camara Fantamadi, 27enne originario del Mali, è morto dopo aver lavorato per oreilcocente e con un caldo asfissiante nelle campagne ...

