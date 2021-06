Psicologa morta in piscina, l’autopsia chiarirà le cause (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Non è stata ancora fissata la data dell’autopsia, esame indispensabile, per chiarire la dinamica della morte di Antonella Bruno. Quest’ultima ritrovata morta all’alba della giornata di lunedì nella piscina della sua abitazione. Al momento gli inquirenti escludono la pista dell’omicidio. La donna sarebbe morta per annegamento, ma resta da chiarire la dinamica. Un malore o un gesto estremo. Da un primo esame esterno, effettuato dal medico legale Carmen Sementa, non sono risultati segni di violenza. La Procura della Repubblica di Avellino insieme alla Polizia attendono il responso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Non è stata ancora fissata la data del, esame indispensabile, per chiarire la dinamica della morte di Antonella Bruno. Quest’ultima ritrovataall’alba della giornata di lunedì nelladella sua abitazione. Al momento gli inquirenti escludono la pista dell’omicidio. La donna sarebbeper annegamento, ma resta da chiarire la dinamica. Un malore o un gesto estremo. Da un primo esame esterno, effettuato dal medico legale Carmen Sementa, non sono risultati segni di violenza. La Procura della Repubblica di Avellino insieme alla Polizia attendono il responso ...

