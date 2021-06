Proteste antigovernative in Colombia, violenti scontri tra manifestanti e polizia – Video (Di martedì 29 giugno 2021) scontri tra manifestanti anti-governativi e polizia nelle città Colombiane di Medellin e Popayan durante le Proteste antigovernative. Il Paese è al secondo mese di manifestazioni, cominciate il 28 aprile, durante le quali sono morte almeno 60 persone. Di recente una missione della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha visitato la Colombia per ascoltare delle parti coinvolte nelle tensioni sociali la versione dei fatti che hanno portato alla morte di decine di persone, all’arresto e alla scomparsa di centinaia di esse, e al ferimento di migliaia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021)traanti-governativi enelle cittàne di Medellin e Popayan durante le. Il Paese è al secondo mese di manifestazioni, cominciate il 28 aprile, durante le quali sono morte almeno 60 persone. Di recente una missione della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha visitato laper ascoltare delle parti coinvolte nelle tensioni sociali la versione dei fatti che hanno portato alla morte di decine di persone, all’arresto e alla scomparsa di centinaia di esse, e al ferimento di migliaia di ...

