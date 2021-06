Prospettive inedite dentro il Ventennio

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Gli interrogativi sul fascismo italiano, ovvero sulla sua natura e sulla sua identità, attraversano il corpo degli studi storici della contemporaneità. Non ci si distanzia da esso poiché il lungo calco di quell’esperienza supera la durata effettiva del regime che ne incarnò la storia, per allungarne l’impronta ben oltre. Rimane il fatto che per chi fa storia, il riuscire a circoscrivere la specificità di un fenomeno, evitando che esso si dilati oltre ogni limite e misura, è un criterio fondamentale. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

castelliditalia : @combentem Ben detto, i droni consentono di ammirare il mondo da prospettive inedite. ?? Buon proseguimento di scoperte! ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Prospettive inedite

Il Manifesto

... in un processo di ibridazione che proietta questa fibra nobile e antica, naturalmente biodegradabile, verso. Tre le macrofamiglie di tessuti, partendo da Polyedric Wool , in cui ...... le migrazioni, le religioni, le generazioni, l'emergere di nuovetecnologiche ci fa ... 1 della Costituzione, in un periodo come questo, sprona tutti noi a trovare delle vie, anche, ...Le caratteristiche principali della nuova linea di tessuti sono la funzionalità al servizio delle nuove occasioni d'uso, un'estetica contemporanea e la sostenibilità. Intesa con Liverano & Liverano a ...3' di lettura 25/06/2021 - Tanti spunti e tanta emozione a Palazzo Castelli per l'inaugurazione della mostra "Camerino fuori le mura". Dal 25 giugno (il taglio del nastro c'è stato nel pomeriggio alle ...