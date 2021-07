Proroga blocco degli sfratti. Fino a quando e perché. Confedilizia: "Figli e figliastri" (Di martedì 29 giugno 2021) Il blocco dei licenziamenti sarà tolto. Da domani, 1 luglio, le imprese (non tutte) potranno tornare a ridurre il personale in caso di difficolta. Lo ha deciso il Governo che ha invece intenzione di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 giugno 2021) Ildei licenziamenti sarà tolto. Da domani, 1 luglio, le imprese (non tutte) potranno tornare a ridurre il personale in caso di difficolta. Lo ha deciso il Governo che ha invece intenzione di ...

Advertising

Mov5Stelle : Sulla proroga del blocco dei licenziamenti la nostra posizione è sempre stata chiara: con un emendamento nel… - BCarazzolo : RT @ANNAQuercia: Tassa di successione per i ricchi ? Draghi : NON è il momento di prendere ma di dare ... Proroga licenziamenti NO è 'debit… - ignimoki : RT @cislverona: ?? ''Ieri abbiamo raggiunto un'intesa importante con il Governo Draghi: confermata la volontà di introdurre criteri selett… - Ed52926520 : RT @ANNAQuercia: Tassa di successione per i ricchi ? Draghi : NON è il momento di prendere ma di dare ... Proroga licenziamenti NO è 'debit… - infoitinterno : Blocco licenziamenti: la proroga, chi può licenziare e chi no -