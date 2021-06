Proposta rivoluzionaria: niente più cellulari a scuola. Ecco il motivo (Di martedì 29 giugno 2021) I cellulari sono ormai diventati parte integrante e essenziale della nostra vita. La Proposta politica di vietarne l’utilizzo a scuola sta facendo discutere non poco: i motivi della scelta e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 29 giugno 2021) Isono ormai diventati parte integrante e essenziale della nostra vita. Lapolitica di vietarne l’utilizzo asta facendo discutere non poco: i motivi della scelta e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

SmithWinsto : Ciao, avrei una proposta rivoluzionaria: 'respirare per respirare?' Come l'altra volta. Che ne dici? Mi farebbe mol… - Enzo97736396 : Wow, proposta rivoluzionaria, una passeggiata con Silvia #upas - rpp_tweet : La ragionevolezza oggi è rivoluzionaria. L’autorevolezza negletta. La competenza rara. Tutti blaterano, pochi sanno… - G_B0TTAZZI : RT @RedattoreSocial: #Lavoro, ecco il ddl del Pd per la riduzione del gender gap. Il primo firmatario Tommaso Nannicini: proposta rivoluzio… - RedattoreSocial : #Lavoro, ecco il ddl del Pd per la riduzione del gender gap. Il primo firmatario Tommaso Nannicini: proposta rivolu… -