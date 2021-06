Primavera, diretta Bologna - Lazio 2 - 1: dove vederla in tv (Di martedì 29 giugno 2021) CASTELDEBOLE (Bologna) - Ultima sfida per evitare la Primavera 2. La Lazio incontra il Bologna dell'ex Zauri nell'atto conclusivo dei play out. Si riparte dall'1 - 1 dell'andata con i gol di Shehu e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 giugno 2021) CASTELDEBOLE () - Ultima sfida per evitare la2. Laincontra ildell'ex Zauri nell'atto conclusivo dei play out. Si riparte dall'1 - 1 dell'andata con i gol di Shehu e ...

Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Primavera 1, la finale Atalanta-Empoli è in diretta su Sportitalia: Dove vedere Atalant… - zazoomblog : Primavera diretta Bologna - Lazio: dove vederla in tv e formazioni ufficiali - #Primavera #diretta #Bologna #Lazio… - Dalla_SerieA : Primavera, diretta Bologna-Lazio: dove vederla in tv e formazioni ufficiali - - LALAZIOMIA : Primavera, diretta Bologna-Lazio: dove vederla in tv - LALAZIOMIA : Primavera, diretta Bologna-Lazio: dove vederla in tv -