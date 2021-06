Prigionieri nella pandemia. Il consolato di Londra è in tilt e gli italiani sono bloccati. Un mese fa il sottosegretario Della Vedova aveva rassicurato i nostri connazionali. Illudendoli (Di martedì 29 giugno 2021) Meno due, meno uno, disastro. Annunciato. Dal primo luglio per gli italiani nel Regno Unito la situazione post-Brexit si farà seria: il passaporto sarà l’unico documento valido per le autorità britanniche. “Non ci saranno solo controlli alla frontiera, ma anche sul posto di lavoro o per gli affitti” avverte Luigi Reale, ex membro del Comites UK. “E ci sono connazionali che, non avendo il documento in regola, rischiano guai molto seri”. Colpa loro? Macché. I social sono roventi: è il consolato a Londra che è andato in tilt. “Qualcuno svegli il console Marco Villani” implora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 giugno 2021) Meno due, meno uno, disastro. Annunciato. Dal primo luglio per glinel Regno Unito la situazione post-Brexit si farà seria: il passaporto sarà l’unico documento valido per le autorità britanniche. “Non ci saranno solo controlli alla frontiera, ma anche sul posto di lavoro o per gli affitti” avverte Luigi Reale, ex membro del Comites UK. “E ciche, non avendo il documento in regola, rischiano guai molto seri”. Colpa loro? Macché. I socialroventi: è ilche è andato in. “Qualcuno svegli il console Marco Villani” implora ...

