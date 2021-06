Presolana E - bike event | una montagna di sentieri da percorrere pedalando a tutta elettricità

Advertising

bicitv : Presolana e-bike Event spicca il volo dall’Aeroporto di Orio al Serio. Presentato l’evento del 2-4 luglio - ValserianaNews : 2-3-4-luglio appuntamento con la Presolana e-bike, il volano di un progetto di mobilità e turismo sostenibile. - bicitv : Presolana e-bike Event, il volano di un progetto di mobilità e turismo sostenibili ad ampio respiro -

Ultime Notizie dalla rete : Presolana bike

MTB-VCO.COM

Facile prevedere, vista questa premessa, che saranno in molti a prendere parte alla seconda edizione delE -event, la "tre giorni" (in programma quest'anno dal 2 al 4 luglio) pensata ...... hanno raggiunto Cattolica dalla Val Seriana per l'evento che chiude la "week" è che ha visto ... il 2, 3, 4 luglio in occasione del "Raduno Ebike", nel village allestito a Clusone sarà ...Presolana e-bike Event, la tre giorni dedicata al mondo dell’e-bike, organizzata da Promoserio nelle giornate del 2-3-4 luglio 2021 in ValSeriana, vuole porre l’attenzione sul concetto di sostenibilit ...Dopo il successo della prima edizione, torna in ValSeriana l’evento dedicato al mondo della pedalata assistita, pensato per gli amanti delle attività outdoor, sportivi e famiglie. Una staffetta da Ber ...