Preolimpico di Belgrado, l’Italia cerca un posto a Tokyo ma la Serbia è nettamente favorita (Di martedì 29 giugno 2021) Sono passati quasi diciassette anni dall’ultima gara giocata dall’Italia alle Olimpiadi ed è una partita che ancora tutti ricordano, la finale di Atene persa contro l’Argentina di Scola e Ginobili che diede alla nazionale di Recalcati la medaglia d’argento alla fine di un quinquennio nel quale erano arrivati anche il successo agli Europei del 1999 InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 29 giugno 2021) Sono passati quasi diciassette anni dall’ultima gara giocata dalalle Olimpiadi ed è una partita che ancora tutti ricordano, la finale di Atene persa contro l’Argentina di Scola e Ginobili che diede alla nazionale di Recalcati la medaglia d’argento alla fine di un quinquennio nel quale erano arrivati anche il successo agli Europei del 1999 InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

Italbasket : ???? I 14 per Belgrado Il CT Sacchetti ha scelto i 14 che oggi volano in Serbia. Lasciano il raduno Nicola Akele, Le… - infobetting : Preolimpico di Belgrado, l’Italia cerca un posto a Tokyo ma la Serbia è nettamente favorita - infoitsport : Basket: Italia, i 12 convocati definitivi per il Preolimpico di Belgrado. Diouf e Ruzzier gli ultimi tagli - infoitsport : Italia, i 12 scelti da Sacchetti per il Preolimpico di Belgrado - mariot_22 : Preolimpico, Italia e Portorico già in semifinale -