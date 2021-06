Prandelli | «Italiano ha idee interessanti | spero possa aprire un ciclo alla Fiorentina»

(Di martedì 29 giugno 2021) Cesareha parlato a Radio Bruno Toscana dell’arrivo disulla panchina dellaCesareha parlato a Radio Bruno Toscana dell’arrivo disulla panchina della. «Mi auguro faccia bene, hae ha sempre avuto grande equilibrio anche da calciatore.incidere nelle scelte perchéfine sono gli allenatori che pagano, tante volte pagano degli errori fatti da persone che hanno scelto giocatori non nei ruoli adatti. Mi auguro chenascere ...

Ancheaveva iniziato sulla stessa idea di base e gli europei del 2012 erano stati, a mio ... Lo sportivoparrebbe davvero essersi estinto. Quello che dal profilo è palesemente ...Poi di nuovo Montella, poi la prima volta di Iachini, la seconda di, infine di nuovo ... pare stia per arrivare Vincenzo, è ufficiale l'acquisto di Nico González dallo Stoccarda: 23 ...Torna a parlare Cesare Prandelli. L'ex allenatore della Fiorentina ha parlato tre mesi dopo le dimissioni che avevano messo fine alla sua seconda avventura in viola, dicendo la sua ...Torna a parlare Cesare Prandelli. L'ex allenatore della Fiorentina ha parlato tre mesi dopo le dimissioni che avevano messo fine alla sua seconda avventura in viola, dicendo la sua ...