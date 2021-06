Portale Reclutamento Pa da settembre: cos’è, come funziona, come registrarsi (Di martedì 29 giugno 2021) **aggiornamento del 29 giugno 2021: il Portale Reclutamento PA sarà operativo a partire da settembre. Secondo la dichiarazione del Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, ospite al LiveIn di Sky Tg24 a Firenze: “Da settembre sarà attivo il Portale del Reclutamento, il “LinkedIn della Pa”: abbiamo bisogno di tutti per dare una mano al Paese.” Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Reclutamento, può partire anche il Portale che servirà a gestire sia i concorsi che il conferimento degli incarichi della Pubblica ... Leggi su leggioggi (Di martedì 29 giugno 2021) **aggiornamento del 29 giugno 2021: ilPA sarà operativo a partire da. Secondo la dichiarazione del Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, ospite al LiveIn di Sky Tg24 a Firenze: “Dasarà attivo ildel, il “LinkedIn della Pa”: abbiamo bisogno di tutti per dare una mano al Paese.” Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto, può partire anche ilche servirà a gestire sia i concorsi che il conferimento degli incarichi della Pubblica ...

renatobrunetta : Da settembre sarà attivo il Portale del reclutamento, il “LinkedIn della Pa”: abbiamo bisogno di tutti per dare una… - LeggiOggi_it : Portale #Reclutamento Pa attivo da settembre: A cosa serve, come funziona, come registrarsi ? - liberty_84 : RT @ComitatoPa: Grazie al Prof. Cassese. 'È necessario che gli esami si facciano per concorso'. La einaudiana uguaglianza dei punti di par… - anne793055412 : RT @Marta27746562: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia L'unica cosa che vedremo da settembre col portale del reclutamento voluto da @renatobrun… - Alberto38956262 : RT @Alberto38956262: Grazie al Prof. Cassese. 'È necessario che gli esami si facciano per concorso'. NO al portale reclutamento e alla chi… -