Ponte sul Volturno, Puglianello e Ruviano insistono: nuovo step per la progettazione definitiva (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPuglianello (Bn) – Procedono spediti i vari step per arrivare alle progettazioni definitiva ed esecutiva del Ponte sul Volturno e per la messa in sicurezza dell’area, come da protocollo di intesa siglato nel 2018 a Puglianello. Un’opera importantissima e centrale, che richiede tempo, idee progettuali e fondi ma per la quale i sindaci di Puglianello e Ruviano, Francesco Maria Rubano e Roberto Cusano, non si arrendono. “Dal giorno dell’accordo – spiegano le due fasce tricolori – siamo stati sempre operativi e concreti nonostante le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Procedono spediti i variper arrivare alle progettazionied esecutiva delsule per la messa in sicurezza dell’area, come da protocollo di intesa siglato nel 2018 a. Un’opera importantissima e centrale, che richiede tempo, idee progettuali e fondi ma per la quale i sindaci di, Francesco Maria Rubano e Roberto Cusano, non si arrendono. “Dal giorno dell’accordo – spiegano le due fasce tricolori – siamo stati sempre operativi e concreti nonostante le ...

