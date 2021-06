PNRR, Colao: investimento massiccio, se riusciamo a fare tutto PIL a +3,6% (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Transizione digitale, Vittorio Colao, ha espresso fiducia sulla realizzazione dei progetti inclusi nel PNRR. “Noi siamo convinti che, se riusciamo a fare tutto, avremo un incremento del PIL del 3,6%, che è un incremento molto significativo in un Paese con una demografia come l’Italia”. “Abbiamo avuto il via libera dalla Commissione, abbiamo 192 miliardi di fondo europeo che devono essere spesi tra il 2021 e il 2026, un elemento molto importante, per modernizzare il Paese – ha spiegato Colao nel suo intervento al Centro Einaudi –. Ci sono poi altri 30 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Transizione digitale, Vittorio, ha espresso fiducia sulla realizzazione dei progetti inclusi nel. “Noi siamo convinti che, se, avremo un incremento del PIL del 3,6%, che è un incremento molto significativo in un Paese con una demografia come l’Italia”. “Abbiamo avuto il via libera dalla Commissione, abbiamo 192 miliardi di fondo europeo che devono essere spesi tra il 2021 e il 2026, un elemento molto importante, per modernizzare il Paese – ha spiegatonel suo intervento al Centro Einaudi –. Ci sono poi altri 30 ...

