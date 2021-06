Pitti torna dal vivo e triplica: uomo, bambino e filati (Di martedì 29 giugno 2021) torna anche Pitti. La manifestazione fiorentina era stata tra le prime a dover deviare in una versione digitale a giugno scorso, causa pandemia. Stesso discorso a gennaio 2021, nel pieno della seconda ondata. Ora però, in ritardo solo di qualche settimana rispetto alle tradizionali tempistiche, Pitti 2021 va di nuovo in scena dal vivo, dal 30 giugno al 2 luglio, alla Fortezza da Basso di Firenze e con più di 300 marchi in esposizione. Pitti 2021 in numeri 315 brand di moda maschile, 75 di moda bambino, 77 per i filati (questi ultimi alla stazione ... Leggi su iodonna (Di martedì 29 giugno 2021)anche. La manifestazione fiorentina era stata tra le prime a dover deviare in una versione digitale a giugno scorso, causa pandemia. Stesso discorso a gennaio 2021, nel pieno della seconda ondata. Ora però, in ritardo solo di qualche settimana rispetto alle tradizionali tempistiche,2021 va di nuovo in scena dal, dal 30 giugno al 2 luglio, alla Fortezza da Basso di Firenze e con più di 300 marchi in esposizione.2021 in numeri 315 brand di moda maschile, 75 di moda, 77 per i(questi ultimi alla stazione ...

Advertising

AnsaToscana : Mcs torna italiano, rilancio a Pitti Uomo. In programma performance Enrico Nigiotti #ANSA - 24moda : Pitti Uomo torna in fiera a Firenze, il 30 giugno torna lo Speciale del Sole 24 Ore - sole24ore : Pitti Uomo torna in fiera a Firenze, il 30 giugno torna lo Speciale del Sole 24 Ore - AntonellaPitrel : RT @sole24ore: Pitti Uomo torna in fiera a Firenze, il 30 giugno torna lo Speciale del Sole 24 Ore - sole24ore : Pitti Uomo torna in fiera a Firenze, il 30 giugno torna lo Speciale del Sole 24 Ore -