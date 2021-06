(Di martedì 29 giugno 2021) Lasta prosciugando il Po e, di conseguenza, soffredi tutta la valle. Lee legià alte hanno fato scattare l’dell’Autorità Distrettuale del fiume Po e dal Canale Emiliano Romagnolo (Cer). A giugno, spiegano dall’Autorità, in Emilia-Romagna sono caduti 20 millimetri di precipitazioni contro una media di 48 negli ultimi 20 anni. Da inizio anno, rincara il Cer, nel Bolognese e in Romagna lesi sono dimezzate: 170 millimetri, per una pluviometria inferiore di almeno il 40% rispetto ad Haifa, in Israele. È il ...

Advertising

fattoquotidiano : Piogge assenti e temperature elevate: allarme siccità per il Po. A rischio anche l’agricoltura - voceditalia : La grande sete del Po, piogge assenti e 30% meno di portate -

Ultime Notizie dalla rete : Piogge assenti

Il Fatto Quotidiano

, taciuti, i morti palestinesi sono rimossi. Di loro non vi è nome, né storia. Espropriati ... Le spighe di Yusef Aspettavo leera marzo era il tempo dei cardi selvatici a un passo sulle ...Altrove i fenomeni risulteranno, con cieli in prevalenza sereni ed un nuovo rincaro del ... in arrivo infatti il primo vero break dell'estate, che potrebbe determinare l'arrivo di...Temperature rispetto a martedì saranno in calo, anche di molto specie dopo le piogge, con minime a tarda sera.Attese piogge più probabilmente fino all'alba e di pomeriggio; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali che interesseranno in modo locale le Prealpi e in modo sparso le Dolomiti.