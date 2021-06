Pietro Taricone moriva 11 anni fa | chi lo ha ricordato | chi no e perché

(Di martedì 29 giugno 2021) A Terni, esattamente undicifa – correva il 29 giugno 2010 -, perdeva la vita, morendo in seguito a un drammatico incidente paracadutistico. Una esistenza spezzata a soli 35. L’attore, che raggiunse la notorietà partecipando alla prima storica edizione del Grande Fratello, ha lasciato la compagna Kasia Smutniak e la figlia Sophie, frutto d’amore nato proprio dalla relazione con l’interprete polacca. In queste ore sono stati tanti coloro che sui social hanno‘O guerriero’, che seppe farsi amare nella Casa più spiata d’Italia: entrò al GF come un ragazzo simpatico e un ...

Undici anni fa moriva 'O guerriero', lasciando la compagna Kasia Smutniak e la piccola ...è ricordato ancora oggi, a distanza di più di 10 anni dalla morte, per il suo carisma, il suo buon cuore, il suo sorriso e la gentilezza. Nato come personaggio televisivo all'interno ...11 anni sono passati da quel maledetto 29 giugno in cui Pietro Taricone moriva. Lasciava una bimba di 5 anni. Oggi, un commovente messaggio.A Terni, esattamente undici anni fa – correva il 29 giugno 2010 -, perdeva la vita Pietro Taricone, morendo in seguito a un drammatico incidente paracadutistico. Una esistenza spezzata a soli 35 anni.