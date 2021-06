Pietro Taricone | a 11 anni dalla morte il ricordo di Salvo Veneziano e l’associazione a suo nome

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 29 giugno 2021) Oggi ricorre l’versario delladi, O Guerriero della prima e storica edizione del Grande Fratello. Dopo il reality si era lanciato nel mondo della recitazione ed è stato proprio su uno dei tanti set cinematografici che aveva conosciuto sua moglie suo grande amore, l’attrice Kasia Smutniak. Ogni anno, il 28 giungo,viene ricordato nel giorno della tragica, ma Kasia Smutniak ha trovato un modo per far si che O’ Guerriero vivesse per sempre, facendo del bene in uno dei territori che di più lui ha amato: il territorio del ...