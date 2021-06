Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la loro è “L’estate più calda” (Di martedì 29 giugno 2021) Un’estate non può dirsi davvero tale se non ha il suo tormentone, e la stagione in corso non farà certo eccezione. Ballano avvinghiati in barca i Prelemi: Tra le tante canzoni candidate a farci ballare sotto l’ombrellone o nelle lunghe notti stellate c’è anche la hit L’estate più calda di Pierpaolo Pretelli e Giorgina (scritta con Shade e prodotta da Jaro). L’ex velino non è rimasto con le mani in mano dopo l’avventura al Grande Fratello Vip (finita con il suo secondo posto). Approfittando dell’onda del successo che l’ha travolto si è dato da fare e, dopo il singolo uscito lo scorso, ha voluto fare il bis. La sua musa è ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 29 giugno 2021) Un’estate non può dirsi davvero tale se non ha il suo tormentone, e la stagione in corso non farà certo eccezione. Ballano avvinghiati in barca i Prelemi: Tra le tante canzoni candidate a farci ballare sotto l’ombrellone o nelle lunghe notti stellate c’è anche la hitpiùdie Giorgina (scritta con Shade e prodotta da Jaro). L’ex velino non è rimasto con le mani in mano dopo l’avventura al Grande Fratello Vip (finita con il suo secondo posto). Approfittando dell’onda del successo che l’ha travolto si è dato da fare e, dopo il singolo uscito lo scorso, ha voluto fare il bis. La sua musa è ...

