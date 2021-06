Pfizer | cuore a rischio? La peggiore delle reazione | chi riguarda e il sintomo che la individua

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 giugno 2021) Reazioni ed effetti collaterali anche per i vaccinie Moderna, in particolare miocardite e pericardite, ossia infiammazioni che colpiscono il. I primi casi si sono verificati in Israele tra dicembre e maggio. Ne sono stati contati 148 in giovani dall'età tra i 16 e i 19 anni. E di questi il 95% hanno riportato sintomi lievi le autorità hanno raccolto al 21 giugno 600 segnalazioni, in particolare persone con meno di 30 anni. Ma di cosa si tratta? La miocardite è un'infiammazione del miocardio, una parte del muscolo del, che diventa spessa e si gonfia. Si verifica generalmente quando un'infezione (come il virus ...