Petkovic, il miglior allenatore nella storia della Svizzera (Di martedì 29 giugno 2021) Vladimir Petkovic si è preso la scena con l’eliminazione della Francia: per i numeri è il miglior allenatore nella storia della Svizzera Dopo l’eliminazione della Francia da parte della Svizzera, i riflettori si sono riaccesi su Vladimir Petkovic. L’ex allenatore della Lazio è il miglior allenatore che la nazionale elvetica abbia mai avuto in panchina. Come riporta Gazzetta.it: «Con una media punti di 1,80 a partita è il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Vladimirsi è preso la scena con l’eliminazioneFrancia: per i numeri è ilDopo l’eliminazioneFrancia da parte, i riflettori si sono riaccesi su Vladimir. L’exLazio è ilche la nazionale elvetica abbia mai avuto in panchina. Come riporta Gazzetta.it: «Con una media punti di 1,80 a partita è il ...

Ultime Notizie dalla rete : Petkovic miglior La prestazione totale di Granit Xhaka contro la Francia ... al termine di una partita che la Nazionale di Petkovic aveva prima vinto in maniera meritata, poi ... Certo, la componente emotiva avrà contribuito non poco a farlo eleggere miglior giocatore di ...

Il rigore della Svizzera non è mai stato così dolce! Mbappè tradisce dal dischetto: Francia fuori da Euro 2021 ...favoritissimi contro la Svizzera (in realtà partono favoriti contro chiunque) passata come miglior ... I ragazzi di Petkovic tornano a macinare gioco, ma un destro a giro di rara bellezza, partito dal ...

