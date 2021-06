Pestaggi carcere Santa Maria Capua Vetere | detenuto | “Ho ancora paura”

Advertising

StefanoFeltri : Carcere Santa Maria Capua Vetere, arrestati agenti della polizia penitenziaria Una grande storia di inciviltà che… - Radio1Rai : ??L'inchiesta sui presunti pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere da parte della @penitenziaria.… - Gianfra33984664 : RT @PaulLamanski: #Salvini solidarizza con i 52 della penitenziaria colpevoli di pestaggi. Perché scandalizzarsi? Tra delinquenti, tranne c… - MauroPeddis : @lauraboldrini P.S. Rimini , Riccione aggressioni e pestaggi tutte le sante sere . Cosa servirebbe fare se non app… - neri_elisa : RT @frecciavallone: Quando chi rappresenta lo stato si comporta da criminale, lo stato ha semplicemente perso ??????????... immagino che non ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Pestaggi carcere

È ancora segnata dalla sofferenza la voce di un detenuto deldi Santa Maria Capua Vetere , tra le vittime deiavvenuti il 6 aprile 2020 nell'istituto; fatti peri quali ieri oltre 50 ...Le autorità hanno diffuso alcuni messaggi trovati nelle chat degli agenti penitenziari indagati per iin. Emergono nuovi elementi sul caso degli agenti della Polizia Penitenziaria indagati per iavvenuti neldi Santa Maria Capua Vetere ai danni dei detenuti: nelle ...«Mi hanno ucciso di mazzate, dal primo piano al seminterrato sono sceso con calci, pugni e manganellate. I poliziotti penitenziari hanno commesso un grande errore, non e’ cosi’ che si danno i segnali» ..."Mi hanno ucciso di mazzate, dal primo piano al seminterrato sono sceso con calci, pugni e manganellate. I poliziotti penitenziari hanno commesso un grande errore, non è così che si danno i segnali" .