Perseguitato dalle prepotenze: ecco perchè Marco ha voluto farla finita (Di martedì 29 giugno 2021) Marco Ferrazzano si è tolto la vita a 28 anni lanciandosi sotto un treno. dalle indagini emerge un quadro sconcertante fatto di bullismo e prepotenze continue. Una tragedia che si poteva evitare quella di Marco Ferrazzano, 28enne di Foggia che si è tolto la vita alcuni mesi fa dopo essere scomparso da casa per giorni: L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 29 giugno 2021)Ferrazzano si è tolto la vita a 28 anni lanciandosi sotto un treno.indagini emerge un quadro sconcertante fatto di bullismo econtinue. Una tragedia che si poteva evitare quella diFerrazzano, 28enne di Foggia che si è tolto la vita alcuni mesi fa dopo essere scomparso da casa per giorni: L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Cuba Rilasciato Luis Manuel Alcantara, esponente del Movimento San Isidro, gruppo di artisti che lot… - LaCLMLRIDRA : Uno dei metodi per diventare autorità femminili qua sopra, oltre a svestirsi, è rassicurare il maschio bianco che s… - mauriziogabrie4 : Di aver profetato in nome di Dio di aver compiuto miracoli in Suo nome ..ma proprio xche ' non hanno riconosciuto i… - Valter_Ts : Bassetti ha dichiarato che l'asserita 'variante delta' del covid 19 , che dovrebbe colpire il nostro Paese nei pro… - CaleffiLinda : RT @PastoreFrance: I diritti umani sono ridotti a quelli delle trombate I diritti veri sono: Un reddito decoroso a seguito di un lavoro on… -