Perdasdefogu, in Sardegna il paese con otto centenari (e il record di longevità) (Di martedì 29 giugno 2021) Nuoro, lunedì il compleanno della maestra Federica Melis: con lei diventano 8 (quattro uomini e 4 donne) le persone che hanno raggiunto la soglia del secolo. Il Guinness dei Primati aveva già certificato il record di 9 fratelli che avevano 837 anni insieme Leggi su corriere (Di martedì 29 giugno 2021) Nuoro, lunedì il compleanno della maestra Federica Melis: con lei diventano 8 (quattro uomini e 4 donne) le persone che hanno raggiunto la soglia del secolo. Il Guinness dei Primati aveva già certificato ildi 9 fratelli che avevano 837 anni insieme

Advertising

Andrearey91 : Perdasdefogu, in Sardegna il paese con otto centenari (e il record di longevità) @corriere - Omeganubis27 : Perdasdefogu, in Sardegna il paese con otto centenari (e il record di longevità) - LBulgarini : Veramente interessante l'analisi dei motivi che generano questo fenomeno di #longevità . Perdasdefogu, in Sardegna… - bitteresLachen : RT @laci_bacsi: Perdasdefogu, in Sardegna il paese con otto centenari (e il record di longevità) - laci_bacsi : Perdasdefogu, in Sardegna il paese con otto centenari (e il record di longevità) -

Ultime Notizie dalla rete : Perdasdefogu Sardegna Perdasdefogu, in Sardegna il paese con otto centenari (e il record di longevità) ...melis entra nel Guinness dei Primati Il Veneto sfida la Sardegna nella caccia al record La Sardegna ... "La popolazione di Perdasdefogu è certamente anziana, ma la cosa interessante è che sono in ...

Ottava centenaria a Perdasdefogu, paese record in Italia "Ma c'è anche un altro dato in controtendenza rispetto al resto d'Italia in cui le donne solitamente sono più longeve: a Perdasdefogu invece - svela l'esperta - degli 8 centenari viventi, 4 sono ...

Perdasdefogu, il paese con otto centenari (e il record di longevità) Corriere della Sera Record a Perdasdefogu con i suoi otto centenari Maestra Federica Melis taglia il traguardo. Raggiunta la parità di genere La demografa Salaris: «Longevità, il tasso è 13 volte superiore al resto d’Italia» ...

Perdasdefogu, in Sardegna il paese con otto centenari (e il record di longevità) Nuoro, lunedì il compleanno della maestra Federica Melis: con lei diventano 8 (quattro uomini e 4 donne) le persone che hanno raggiunto la soglia del secolo. Il Guinness dei Primati aveva già certific ...

...melis entra nel Guinness dei Primati Il Veneto sfida lanella caccia al record La... "La popolazione diè certamente anziana, ma la cosa interessante è che sono in ..."Ma c'è anche un altro dato in controtendenza rispetto al resto d'Italia in cui le donne solitamente sono più longeve: ainvece - svela l'esperta - degli 8 centenari viventi, 4 sono ...Maestra Federica Melis taglia il traguardo. Raggiunta la parità di genere La demografa Salaris: «Longevità, il tasso è 13 volte superiore al resto d’Italia» ...Nuoro, lunedì il compleanno della maestra Federica Melis: con lei diventano 8 (quattro uomini e 4 donne) le persone che hanno raggiunto la soglia del secolo. Il Guinness dei Primati aveva già certific ...