Perché molti non si toglieranno la mascherina (e nemmeno io). (Di martedì 29 giugno 2021) Possiamo farlo all'aperto. Ma in questo anno durissimo le persone hanno scelto la prudenza e il loro buonsenso. di Linda VARLESE (Editor HuffPost) Probabilmente deve trattarsi di una sorta di evento post-traumatico. Una specie di interiorizzazione del comportamento. O forse più semplicemente di un'abitudine difficile da perdere. Fatto sta che se ci guardiamo intorno, nel giorno della "liberazione dalla mascherina", una nutrita schiera di convinti sostenitori del dispositivo di protezione continua ad indossarla. Eppure abbiamo atteso con trepidazione questo momento: l'Italia intera in bianco, contagi e decessi al minimo, numero di vaccinati che continua a salire, ospedali ...

