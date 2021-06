Perché il cashback è stato cancellato? (Di martedì 29 giugno 2021) Colpo di scena in Italia: addio cashback dopo un solo semestre. Ecco i veri motivi dietro questa clamorosa decisione Perché il cashback è stato eliminato? A poche ore dallo choc per la notizia di ieri sera, ora è questa la principale domanda degli utenti che vi hanno partecipato in questi 7 mesi. Rassicurati sui rimborsi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 29 giugno 2021) Colpo di scena in Italia: addiodopo un solo semestre. Ecco i veri motivi dietro questa clamorosa decisioneileliminato? A poche ore dallo choc per la notizia di ieri sera, ora è questa la principale domanda degli utenti che vi hanno partecipato in questi 7 mesi. Rassicurati sui rimborsi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

biagiosimonetta : Stanno per sospendere il #cashback (perché 150 euro ogni 6 mesi a chi non fa circolare denaro nero facevano schifo)… - GianlucaIT : @AlbertoLetizia2 Invece qui sbagli, perchè tanti esercenti che prima dicevano di non avere il #POS o che dicevano d… - Paolobrum : Perché sospendere il #cashback ? Era un modo intelligente per far emergere il nero... Io continuerò a pagare con carta sempre... - tina89x : Via il #cashback perché c'è bisogno di più più evasione ????????? - aleappo53 : Quel flop del cashback: niente lotta all'evasione e 'tanti soldi regalati' Il presidente del Centro studi e ricer… -