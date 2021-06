Perché Conte leader dei Cinque Stelle non ha la forza di Conte premier (di S. Mentana) (Di martedì 29 giugno 2021) L’avvocato del popolo che ha guidato l’Italia nella guerra alla pandemia si trova oggi alle prese con i cavilli di fumose questioni come il terzo mandato e la titolarità dei dati degli iscritti, in un movimento che sembra l’ombra di quello che appena tre anni fa superava il 30 per cento dei consensi. Tanti elementi suggerivano che la popolarità raggiunta da Conte in qualità di premier non si sarebbe automaticamente trasferita a quella del nuovo Conte leader pentastellato, ma nessuno avrebbe pensato che l’avventura potesse rischiare di finire ancora prima di iniziare, arrivando a rompere ... Leggi su tpi (Di martedì 29 giugno 2021) L’avvocato del popolo che ha guidato l’Italia nella guerra alla pandemia si trova oggi alle prese con i cavilli di fumose questioni come il terzo mandato e la titolarità dei dati degli iscritti, in un movimento che sembra l’ombra di quello che appena tre anni fa superava il 30 per cento dei consensi. Tanti elementi suggerivano che la popolarità raggiunta dain qualità dinon si sarebbe automaticamente trasferita a quella del nuovopentastellato, ma nessuno avrebbe pensato che l’avventura potesse rischiare di finire ancora prima di iniziare, arrivando a rompere ...

Advertising

CarloCalenda : La destra non riesce a trovare una classe dirigente per governare le città (figuriamoci l’Italia). Il 5S discute so… - Linkiesta : Grillo e Conte fanno politica grottesca perché hanno voglia di niente, anzi grotteschissima Questo spettacolo cir… - BentivogliMarco : Mi chiedo, perché non si fecero appelli contro #GunterPauli consigliere economico di Conte? Questo qui in pratica ???? - RESTIFAR1 : @gladiatoremassi @LuigiAssecasa Però con sondaggi di tale portata perché perdere tempo? Subito la crisi e Mattarell… - Simo07827689 : RT @CastellinoLuigi: Comunque il presidente Conte,pretendendo la votazione del suo statuto,da parte degli iscritti al M5S,ha messo di fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Conte Lo scippo Conte ieri, infatti, ha alzato la posta, tentando la "degrillizzazione" del Movimento. Usando i ... Ma un Movimento può vivere senz'anima? Perché l'ex premier non può privare i 5 stelle di un'anima ...

Ménace à trois Ieri il cofondatore del M5s avrebbe voluto rispondere subito, a caldo, a Giuseppe Conte . Avrebbe ... Eh sì, perché al di là dei pugni metaforicamente sbattuti sul tavolo dall'ex premier, pugni di ferro ...

Del Conte su blocco licenziamenti: "Escludere alcuni settori è al limite costituzionalità" latinaoggi.eu ieri, infatti, ha alzato la posta, tentando la "degrillizzazione" del Movimento. Usando i ... Ma un Movimento può vivere senz'anima?l'ex premier non può privare i 5 stelle di un'anima ...Ieri il cofondatore del M5s avrebbe voluto rispondere subito, a caldo, a Giuseppe. Avrebbe ... Eh sì,al di là dei pugni metaforicamente sbattuti sul tavolo dall'ex premier, pugni di ferro ...