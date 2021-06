Per le organizzazioni agricole Cia, Confagricoltura e Copagri l’agricoltura in Puglia non va criminalizzata (Di martedì 29 giugno 2021) Taranto. Le organizzazioni agricole Cia Agricoltori Italiani Puglia, Confagricoltura Puglia e Copagri Puglia, nell’esprimere cordoglio per le assurde morti di lavoratori avvenute in questi giorni di grande afa, ribadendo apprezzamento per la tempestiva ordinanza del presidente Emiliano, ritengono sia necessario definire con urgenza, chiarezza e, soprattutto, in maniera condivisa, tutte le attività lavorative a rischio. Le organizzazioni ritengono sia opportuno manifestare la stessa attenzione e sensibilità per tutti i lavori che, parimenti a quelli nei ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 29 giugno 2021) Taranto. LeCia Agricoltori Italiani, nell’esprimere cordoglio per le assurde morti di lavoratori avvenute in questi giorni di grande afa, ribadendo apprezzamento per la tempestiva ordinanza del presidente Emiliano, ritengono sia necessario definire con urgenza, chiarezza e, soprattutto, in maniera condivisa, tutte le attività lavorative a rischio. Leritengono sia opportuno manifestare la stessa attenzione e sensibilità per tutti i lavori che, parimenti a quelli nei ...

