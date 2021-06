Pentathlon | Europei junior 2021 | Italia settima nella staffetta mista

(Di martedì 29 giugno 2021) Sono scattati oggi a Berna, in Svizzera, glidimoderno:l’di Elisa Sala e Federico Alessandro (Avia Pervia) terminacon 1369 punti, a 59? nel laser run finale dalla medaglia d’oro. A vincere infatti è la Russia di Iuliia Sergeeva ed Egor Gromadski, prima con 1428 punti, che batte la Bielorussia di Katjarina Sukora ed Uladzislau Nestserau, seconda a 8? (con 1420), e l’Ungheria di Hanna Breitner ed Andras Gaal, terza a 14? (con 1414). Domani si disputeranno la ...

