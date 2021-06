Pd e 5 Stelle? Le alleanze organiche sono solo nella testa dei leader

(Di martedì 29 giugno 2021) Sì, lo so, bisogna guardare “con rispetto” ai travagli interni agli altri partiti, ma, aggiungo subito, soltanto se si è dirigenti di partiti a loro volta abbastanza travagliati e che non sanno che pesci prendere. Tranne, forse, il tonno in scatolette. Ciò detto, fuor d’ipocrisia, qualcuno nel Partito Democratico, a cominciare dal segretario Enrico Letta e a continuare con gli “elevati” strateghi plurintervistati, il problema deve porselo. L’alleanza organica con il Movimento 5appariva già azzardata tempo fa, quando, peraltro le espulsioni e le emorragie mandavano segnali inquietanti, ma adesso che, comunque vada il duello Conte/Grillo, ne seguiranno problemi, che ...

... e non più il M5s, l'interlocutore privilegiato del Pd in chiave. I tempi per le ... ma pronta a rinnovare la battaglia sui temi storici del Movimento 5. Insomma, è difficile immaginare ...Venendo al Movimento 5, comparando il dato delle ultime europee (17,1%) con l'accredito ... e che non si governa l'Italia senza le giustea Bruxelles. E a tal riguardo, prima lo capirà ...Dopo Bologna anche a Rimini il centrosinistra ha il suo candidato a sindaco. Sarà Jamil Sadegholvaad, attuale assessore uscente alle attività economiche, in corsa da gennaio assieme ad Emma Petitti ch ...Matera, 29 giu. (LaPresse) - "Il Movimento 5 Stelle deve essere una grande alleanza di persone che devono risolvere i problemi degli italiani, i problemi che ...