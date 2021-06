Patuanelli | abolizione degli allevamenti di animali da pelliccia

Advertising

fattoquotidiano : Animali da pelliccia, Patuanelli al Consiglio Ue: “Massimo supporto alla proposta di Olanda e Austria di abolizione… - LaSabri05506139 : RT @fattoquotidiano: Animali da pelliccia, Patuanelli al Consiglio Ue: “Massimo supporto alla proposta di Olanda e Austria di abolizione de… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Animali da pelliccia, Patuanelli al Consiglio Ue: “Massimo supporto alla proposta di Olanda e Austria di abolizione de… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Animali da pelliccia, Patuanelli al Consiglio Ue: “Massimo supporto alla proposta di Olanda e Austria di abolizione de… - fabio_tiberia : RT @fattoquotidiano: Animali da pelliccia, Patuanelli al Consiglio Ue: “Massimo supporto alla proposta di Olanda e Austria di abolizione de… -

Ultime Notizie dalla rete : Patuanelli abolizione

askanews

"In Consiglio europeo abbiamo dato il massimo supporto alla proposta didegli allevamenti degli animali da pelliccia". Lo ha detto Stefano, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, in sede europea. "Dobbiamo trovare gli strumenti ...Il ministro degli Esteri è tra quelli, insieme a, che si sta adoperando più attivamente ... I due, entrambi d'accordo sull'della norma, sarebbero però ai poli opposti sulla sua ...Milano, 29 giu. (askanews) - 'In Consiglio europeo abbiamo dato il massimo supporto alla proposta di abolizione degli allevamenti degli animali ..."Se è giustificato oggi l'allevamento a scopo di realizzare pellicce? La mia risposta è no, non lo è". Ecco le parole del ministro: ascoltate ...