Pathfinder | Wrath of the Righteous – Video diario sulla fortezza di DrezenVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Tech_Gaming_it : Con un nuovo diario di sviluppo, Owlcat Games annuncia che Pathfinder Wrath of the Righteous uscirà il 2 Settembre… - GamingTalker : Pathfinder Wrath of the Righteous arriverà su console in autunno -

Ultime Notizie dalla rete : Pathfinder Wrath

Gamereactor Italia

Owlcat Games e Koch Media hanno nuovamente collaborato per la pubblicazione del gioco di ruolo isometricoof the Righteous in versione per console fisica, e il titolo sarà parte della nuova label Prime Matter. Dopo l'uscita di: Kingmaker nel 2018, questo è il secondo gioco ...Inof the Righteous, i giocatori impareranno a conoscere la città all'inizio del gioco mentre interagiranno con le persone che hanno assistito al suo assedio, affermando di essere ...Pathfinder: Wrath of the Righteous è un nuovo cRPG che si propone come traduzione in videogioco del celebre gioco di ruolo Pathfinder. Si tratta del nuovo capitolo della serie dopo Pathfinder: ...Pathfinder: Wrath of the Righteous arriverà anche su console, con uscita su PS4 e Xbox One fissata per l'autunno, dopo quella su PC.. Pathfinder: Wrath of the Righteous prosegue il suo percorso e ...