Partito unico? Ecco le mie condizioni | senza fretta | Roberto Calderoli frena Berlusconi | ecco la sua ricetta

(Di martedì 29 giugno 2021)è pronto a fare «l'attuatore» del patto federativo del centrodestra. Per il vicepresidente leghista del Senato, fra i massimi esperti di meccanismi parlamentari, ciò significa preparare il terreno tecnico per la battaglia «della concretezza e dei bisogni dei cittadini», spiega a Libero. Quei valori in campo che stanno premiando l'azione del governo Draghi. «Farne parte», racconta parafrasando le parole del premier, non è assimilabile a un rischio ragionato: «Tutt' altro. Per noi», nonostante la coabitazione con Pd e 5 Stelle, «è un investimento...». Senatore, a che punto sono i lavori della federazione? ...

Non è la prima volta che Silvio Berlusconi adotta come modello ilrepubblicano americano. La circostanza odierna ha molto dell'incredibile, perché riguarda ilLega - Fi, sul quale gli elettori provano scetticismo, indifferenza, incredulità, stanchezza. Ammettendo che si possa arrivare a una forza che metta insieme leghisti e azzurri, il ...Dopo Merkel: l'leader disposto a dialogare con la Lega in ottica Ppe sembra... Bastano pochi ...der, ultimo leader Fra i socialisti, prima del definitivo tracollo delCi siamo scoperti ...Povero Matteo Salvini: ci manca solo che dopo tutta questa fatica per fare il partito unico gli piazzino Giancarlo Giorgetti come candidato ...Non è la prima volta che Silvio Berlusconi adotta come modello il partito repubblicano americano. La circostanza odierna ha ...