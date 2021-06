Advertising

Mediagol : Parma, arriva l’ex Palermo Vazquez: il ‘Mudo’ ritrova Maresca, il tweet di Krause - nico_bastone : #Parma, gran colpo a parametro zero: arriva Franco #Vazquez, contratto biennale @SerieBNewsCom - 1canalesport : Sampdoria modello Parma, dopo D'Aversa arriva anche Faggiano - parma_bourbon : @davidegrandi63 @guardiacostiera Innesdun paese del mondo accade questo...caro intellettuale...qua arriva di tutto… - parma_bourbon : @AngiKappa @robydemicheli Io non sono più di sìnistra da una vita...i figlio di fa..il figlio di...tutto un nepot… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma arriva

Mediagol.it

... "Capiscono la fatica e gli sforzi della formica ma non capiscono come mai ogni volta cheil ... città e ministri la Green Week (adal 5 all'11 luglio). Si discute tanto di green economy , ...Commenta per primo E' fatta per Franco Vazquez al: l'anticipazionedal presidente Kyle Krause su Twitter .Franco Vazquez fa il suo ritorno in Italia, ha firmato col Parma. Nel tardo pomeriggio è arrivato in città per firmare il suo contratto che lo lega al ...Dopo Cordaz potrebbe arrivare all'Inter un altro portiere come vice di Handanovic. Si tratta di Sepe del Parma ma prima bisogna cedere Radu ...