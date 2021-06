Paolo Fox, lite furiosa con Magalli e Cirillo “Erano anni che volevo dirvelo, basta!” (Di martedì 29 giugno 2021) Paolo Fox presente nella puntata di I fatti vostri ha vissuto una lite con Magalli e Cirillo, questa volta gliene ha dette quatto. I dettagli. Anche I fatti vostri sta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 29 giugno 2021)Fox presente nella puntata di I fatti vostri ha vissuto unacon, questa volta gliene ha dette quatto. I dettagli. Anche I fatti vostri sta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

italiaserait : Oroscopo Paolo Fox domani, 30 giugno 2021: le previsioni in anteprima - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Mercoledì 30 giugno 2021… - controcampus : Sei tra i segni favoriti di DOMANI... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #paolofox ? - YNGBL00DZ : cioè uno parla di segni e questi 'no ma io non mi baso sui segni zodiacali, mica siamo Paolo Fox, è stupido' MA TI ATAI ZITTO COGLIONE - willycuba65 : RT @69blackout: Paolo Fox non ha nominato i pesci oggi, dice che sono troppe le specie per farci l'oroscopo, mi sento fortunata. -