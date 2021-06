sulsitodisimone : Pantelleria è 'muta' dopo la rottura del cavo telefonico sottomarino -

Ultime Notizie dalla rete : Pantelleria muta

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

I lavori per la sostituzione dovrebbero concludersi entro il 7 luglio, ma intanto i danni e i disagi per l'assenza di linea e di internet per i cittadini, le imprese e il turismo in piena stagione, so ...È una vera e propria catastrofe quella che sta esplodendo in Africa, mentre l’Europa cerca faticosamente di uscire da un incubo che l’ha paralizzata per un anno e mezzo.