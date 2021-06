Pallanuoto | World League 2021 | il Settebello sfida nei quarti di finale il Giappone

(Di martedì 29 giugno 2021) Prosegue il cammino, fino ad ora perfetto, della Nazionale italiana dimaschile alle Super Final diin programma in quel di Tbilisi, in Georgia. Tre vittorie su tre partite nella fase preliminare per gli azzurri che si sono aggiudicati ovviamente il proprio raggruppamento. Oggi alle 16.15 vanno in scena idial. Dopo i successi con Kazakistan, Francia e, soprattutto, Grecia, la squadra campionessa del mondo in carica non dovrà sicuramente temere l’avversario. In ogni caso il ct azzurro Sandro Campagna predica calma: ...

Tre su tre e vittoria del girone preliminare. Il Settebello campione del mondo vince e convince sempre di più. A Tbilisi, nella terza giornata della Superfinal diLeague, supera agevolmente anche la Francia e chiude al primo posto il gruppo A. Gli azzurri superano la squadra di Vukanic 14 - 7 (4 - 1, 4 - 4, 3 - 0, 3 - 2) con tripletta di Velotto, ...Un morbido approdo verso i quarti. A Tbilisi, in Georgia, nella terza giornata della Final Eight diLeague, il Settebello doppia la Francia e aspetta il Giappone. "Un avversario che dobbiamo rispettare, negli ultimi anni ha fatto grandi progressi lavorando sodo per l'Olimpiade che ospiterà. Se ...Prosegue il cammino, fino ad ora perfetto, della Nazionale italiana di pallanuoto maschile alle Super Final di World League in programma in quel di Tbilisi, in Georgia. Tre vittorie su tre partite nel ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale della Superfinal di World League di Pallanuoto. Il Settebello è a Tblisi, in Geor ...