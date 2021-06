Orlando suicida a 18 anni | lo sfogo della madre | “Anche se era gay | doveva essere libero”

Advertising

L'ombra del bullismo e dell'omofobia dietro il suicidio di un giovane di 18 anni, Orlando Merenda, che si sarebbe gettato sotto un treno. La madre del 18enne Orlando Merenda, morto sotto un treno, chiede giustizia perché il figlio avrebbe subito atti di bullismo di cui, come macabra traccia, risulterebbe evidenza in alcuni messaggi terribili sul ...ll 27 marzo scorso Orlando aveva pubblicato un post in cui scriveva che "il problema delle menti chiuse è che hanno la bocca aperta". Prima della tragedia aveva chiamato parenti e amici al telefono ...Questo però non è bastato a Orlando Merenda per restare lontano da discriminazioni e persecuzioni. Lo sguardo rivolto verso il mare e l'alba di Soverato da sfondo a una delle foto postate sui social d ...