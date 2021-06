Orlando Merenda morto suicida, l’ultima ipotesi: era ricattato (Di martedì 29 giugno 2021) Orlando Merenda morto suicida, la Procura apre a una nuova pista: la famiglia non crede che sia stato un gesto volontario Orlando Merenda (foto Facebook)Orlando Merenda si è suicidato lanciandosi sotto al treno tra le stazioni del Lingotto e Moncalieri a Torino, dove viveva con la famiglia che non aveva mai giudicato male il suo essere omosessuale. Ma purtroppo a qualcuno non stava bene ciò tanto che il ragazzo era stato insultato varie volte. Ora la Procura indaga per istigazione al suicidio perché sarebbe stato ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021), la Procura apre a una nuova pista: la famiglia non crede che sia stato un gesto volontario(foto Facebook)si èto lanciandosi sotto al treno tra le stazioni del Lingotto e Moncalieri a Torino, dove viveva con la famiglia che non aveva mai giudicato male il suo essere omosessuale. Ma purtroppo a qualcuno non stava bene ciò tanto che il ragazzo era stato insultato varie volte. Ora la Procura indaga per istigazione al suicidio perché sarebbe stato ...

