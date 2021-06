Ordine degli Architetti delle provincia di Benevento: insediato il Consiglio (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il giorno 28/06/2021 si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Benevento per il quadriennio 2021/2025. Alla carica di Presidente è stato eletto all’unanimità dei Consiglieri presenti l’arch. Diodoro Tomaselli. Alla carica di Tesoriere e di Vice Presidente sono state riconfermate rispettivamente l’arch. Angelarosa Vasaturo e l’arch. Marinella Parente. Alla carica di Segretario è stato eletto l’arch. Francesco Covino. Il neo Presidente formula un sincero ringraziamento ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il giorno 28/06/2021 si èil nuovodell’P.P.C. delladiper il quadriennio 2021/2025. Alla carica di Presidente è stato eletto all’unanimità dei Consiglieri presenti l’arch. Diodoro Tomaselli. Alla carica di Tesoriere e di Vice Presidente sono state riconfermate rispettivamente l’arch. Angelarosa Vasaturo e l’arch. Marinella Parente. Alla carica di Segretario è stato eletto l’arch. Francesco Covino. Il neo Presidente formula un sincero ringraziamento ...

Advertising

chr0m0s0mesxx : Vorrei commentare sulla situazione degli abusi di potere da parte delle forze dell'ordine, ma faccio prima a linkare la mia tesi - anteprima24 : ** #Ordine degli #Architetti delle #Provincia di ##Benevento: insediato il #Consiglio ** - jessy03_JK : RT @TXTITALY: + evitare la collezione di prove o ingannare deliberatamente le forze dell'ordine, risulterà in una risposta più forte. Come… - Hawana91 : Noi cittadini #onesti non temiamo le armi delle Forze dell'ordine, temiamo l #attodovuto temiamo la perdita di fidu… - fraxsym : RT @TXTITALY: + evitare la collezione di prove o ingannare deliberatamente le forze dell'ordine, risulterà in una risposta più forte. Come… -