OPA Isagro | adesioni al 27%

(Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Crop Demetra Limited, sulle azionirisulta che oggi, 29 giugno 2021, sono state presentate 352.411 richieste di, che portano complessivamente a 3.418.772 le richieste di, pari al 27,24% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 14 giugno 2021, terminerà il prossimo 2 luglio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 1 e 2 luglio 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

