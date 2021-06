Omofobia: Buttiglione, 'da ddl Zan pericolosa intolleranza, colpire violenza non opinioni' (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Il ddl Zan "manifesta una pericolosa intolleranza da parte non degli omosessuali, ma di alcuni attivisti Lgbt, che sembrano non voler ascoltare le ragioni degli altri. Esistono già norme che puniscono la violenza omofoba", ma con il provvedimento approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, si corre "il rischio che alcuni magistrati ideologizzati" arrivino "a condannare l'opinione come se fosse incitamento alla violenza". A dirlo all'Adnkronos è il professor Rocco Buttiglione, più volte parlamentare e ministro nelle file del centrodestra, che nel 2004 fu costretto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Il ddl Zan "manifesta unada parte non degli omosessuali, ma di alcuni attivisti Lgbt, che sembrano non voler ascoltare le ragioni degli altri. Esistono già norme che puniscono laomofoba", ma con il provvedimento approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, si corre "il rischio che alcuni magistrati ideologizzati" arrivino "a condannare l'opinione come se fosse incitamento alla". A dirlo all'Adnkronos è il professor Rocco, più volte parlamentare e ministro nelle file del centrodestra, che nel 2004 fu costretto a ...

