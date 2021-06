Omofobia: Buttiglione, ‘da ddl Zan pericolosa intolleranza, colpire violenza non opinioni’ (3) (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) – Questo significa che se il ddl Zan entrasse in vigore così come è formulato attualmente, lei rischierebbe di finire in tribunale se di nuovo pronunciasse frasi come quelle che le costarono l’incarico di commissario europeo? L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) – Questo significa che se il ddl Zan entrasse in vigore così come è formulato attualmente, lei rischierebbe di finire in tribunale se di nuovo pronunciasse frasi come quelle che le costarono l’incarico di commissario europeo? L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Omofobia: Buttiglione, 'da ddl Zan pericolosa intolleranza, colpire violenza non opinioni'
Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Il ddl Zan "manifesta una pericolosa intolleranza da parte non degli omosessuali, ma di alcuni attivisti Lgbt, che sembrano non voler ascoltare le ...

Condividi questo articolo:Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Il ddl Zan “manifesta una pericolosa intolleranza da parte non degli omosessuali, ma di alcuni attivisti Lgbt, che sembrano non voler ascoltare le ...