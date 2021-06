Omicidio Chiara Gualzetti: l’amico 16enne confessa. “Ecco perché l’ho fatto”. (Di martedì 29 giugno 2021) Il corpo senza vita di Chiara Gualzetti è stato ritrovato nel pomeriggio del 28 giugno ai margini di un bosco, nel parco dell’Abbazia di Monteveglio, zona di colline nel Bolognese, vicino al confine con Modena, a meno di un chilometro da casa della ragazza. A trovarla sono stati i volontari che stavano cercando la ragazza da alcune ore su segnalazione della famiglia che, preoccupata, la cercava già dal giorno precedente. Chiara fra un mese avrebbe compiuto 16 anni. Trovato il killer di Chiara Al ritrovamento del corpo senza vita, subito si è pensato a un Omicidio: sul cadavere della ragazzina ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 29 giugno 2021) Il corpo senza vita diè stato ritrovato nel pomeriggio del 28 giugno ai margini di un bosco, nel parco dell’Abbazia di Monteveglio, zona di colline nel Bolognese, vicino al confine con Modena, a meno di un chilometro da casa della ragazza. A trovarla sono stati i volontari che stavano cercando la ragazza da alcune ore su segnalazione della famiglia che, preoccupata, la cercava già dal giorno precedente.fra un mese avrebbe compiuto 16 anni. Trovato il killer diAl ritrovamento del corpo senza vita, subito si è pensato a un: sul cadavere della ragazzina ...

Agenzia_Ansa : Il ragazzo fermato per l'omicidio di Chiara Gualzetti è un italiano di 16 anni. Il provvedimento è stato eseguito a… - Agenzia_Italia : Chiara, uccisa a 16 anni. Un coetaneo ha ammesso l'omicidio - Agenzia_Ansa : Omicidio aggravato dalla premeditazione. È l'ipotesi d'accusa formulata dalla Procura di Bologna nei confronti del… - sweetnjall : RT @perchetendenza: 'Chiara Gualzetti': Perché ha confessato il 16enne fermato per l'omicidio della ragazza scomparsa e poi trovata morta c… - LadyStrombwick : RT @perchetendenza: 'Chiara Gualzetti': Perché ha confessato il 16enne fermato per l'omicidio della ragazza scomparsa e poi trovata morta c… -