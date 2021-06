Oliver Stone ospite a Roma al Cinema in Piazza (Di martedì 29 giugno 2021) Oliver Stone sarà ospite al Cinema in Piazza, la rassegna organizzata a Roma da Piccolo America, il 3 luglio. Chi ha annunciato la Presenza di Oliver Stone a Roma? “Siamo orgogliosi di annunciare – dichiara Valerio Carocci, presidente dell’Associazione Piccolo America – la partecipazione del maestro Premio Oscar Oliver Stone con la presentazione, sabato 3 luglio a Monte Ciocci, del film “JFK – Un caso ancora aperto” in versione Director’s Cut in lingua originale sottotitolata in italiano”. E ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021)saràalin, la rassegna organizzata ada Piccolo America, il 3 luglio. Chi ha annunciato la Presenza di? “Siamo orgogliosi di annunciare – dichiara Valerio Carocci, presidente dell’Associazione Piccolo America – la partecipazione del maestro Premio Oscarcon la presentazione, sabato 3 luglio a Monte Ciocci, del film “JFK – Un caso ancora aperto” in versione Director’s Cut in lingua originale sottotitolata in italiano”. E ...

