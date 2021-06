Olimpiadi Tokyo 2021, Tiro a volo: Diana Bacosi, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Diana Cognome: Bacosi Luogo e data di nascita: Città della Pieve (Perugia), 13 luglio 1983 Disciplina: Tiro a volo, skeet palmares: l’alloro più pesante è sicuramente quello arrivato dopo il primo posto alle Olimpiadi di Rio 2016, ma nella bacheca della tiratrice azzurra non c’è solo quello. C’è anche il titolo mondiale vinto a Lonato del Garda 2019, l’argento e l’oro vinto ai Giochi Europei di Baku (2015) e Minsk (2019) e 11 podi in CdM (3 vittorie, 6 secondi posti e 2 terzi posti). Precedenti alle Olimpiadi: è alla sua seconda partecipazione alle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Città della Pieve (Perugia), 13 luglio 1983 Disciplina:, skeet: l’alloro più pesante è sicuramente quello arrivato dopo il primo posto alledi Rio 2016, ma nella bacheca della tiratrice azzurra non c’è solo quello. C’è anche il titolo mondiale vinto a Lonato del Garda 2019, l’argento e l’oro vinto ai Giochi Europei di Baku (2015) e Minsk (2019) e 11 podi in CdM (3 vittorie, 6 secondi posti e 2 terzi posti). Precedenti alle: è alla sua seconda partecipazione alle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente Olimpiadi di Tokyo per Larissa Iapichino. La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May, si è infatti infortun… - RaiNews : Costretta allo stop da una 'distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo' del piede destro… - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo, Larissa Iapichino infortunata: niente Giochi. “Amareggiata, ma appuntamento solo rimandato” - unvsnews : Sfuma il sogno di #Tokyo2020 per Larissa Iacopino. - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Atletica: Eleonora Marchiando scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #Atletica: #Eleonora -