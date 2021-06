Olimpiadi Tokyo 2021, Tennis: Camila Giorgi, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Camila Cognome: Giorgi Luogo e data di nascita: Macerata, 30 dicembre 1991 Disciplina: Tennis palmares: Due tornei WTA. S’Hertogenbosch 2015 (Erba), Linz 2018 (cemento) Precedenti alle Olimpiadi: esordiente Obiettivo a Tokyo 2021: Tornata numero uno d’Italia, Camila ha vissuto una gran bella settimana ad Eastbourne che hanno rilanciato le sue quotazioni per i prossimi trofei. Nel Tennis femminile le gerarchie sembrano cambiare davvero di continuo: sul cemento Naomi Osaka sembra davvero una spanna avanti a tutte, ma la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Macerata, 30 dicembre 1991 Disciplina:: Due tornei WTA. S’Hertogenbosch 2015 (Erba), Linz 2018 (cemento) Precedenti alle: esordiente Obiettivo a: Tornata numero uno d’Italia,ha vissuto una gran bella settimana ad Eastbourne che hanno rilanciato le sue quotazioni per i prossimi trofei. Nelfemminile le gerarchie sembrano cambiare davvero di continuo: sul cemento Naomi Osaka sembra davvero una spanna avanti a tutte, ma la ...

